В Хабаровске возбудили дело после аварии автобуса с пятью пострадавшими

Водитель потерял сознание во время движения

В управлении Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с пассажирским автобусом.

Инцидент произошел 4 апреля в Краснофлотском районе Хабаровска. По данным следствия, водитель пассажирского автобуса во время движения по маршруту потерял сознание, транспортное средство съехало в кювет.

В результате аварии травмы получили сам водитель и четверо пассажиров. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram