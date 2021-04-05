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В Хабаровске возбудили дело после аварии автобуса с пятью пострадавшими

09:56
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Водитель потерял сознание во время движения

В управлении Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с пассажирским автобусом.
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Инцидент произошел 4 апреля в Краснофлотском районе Хабаровска. По данным следствия, водитель пассажирского автобуса во время движения по маршруту потерял сознание, транспортное средство съехало в кювет.

В результате аварии травмы получили сам водитель и четверо пассажиров. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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