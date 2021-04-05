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"Средневековье": врач об отказе россиян от вакцинации

08:56
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Нежелающие прививаться от COVID-19 должны осознавать последствия

Нежелание многих россиян вакцинироваться от коронавирусной инфекции может привести к тому, что вирус продолжит мутировать и распространяться по стране, что в свою очередь накладывает большое экономическое бремя на национальную систему здравоохранения, предупредил основатель частной медицинской сети "Инвитро", реаниматолог Александр Островский.

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"По опросам, более половины населения нашей страны считают, что им не надо вакцинироваться. Иначе как средневековьем назвать это я не могу. Люди будут мужественно и стоически болеть, вирус будет распространяться от одного человека к другому, будет мутировать, изменяться, принимать другие формы. Всё это имеет тяжелые экономические последствия", - заявил врач.

По его словам, россияне должны четко осознавать последствия своего отказа от вакцинации. Для этого важно популяризировать вакцинацию от COVID-19 и объяснять людям, что опасность этого несопоставимо ниже опасности последствий заболевания.

Островский упомянул и о тех соотечественниках, которые отказываются носить защитные маски. Эксперт сравнил их поведение с тем, если бы люди не пристегивались ремнем безопасности в машине. Врач добавил, что надеть маску и выдерживать социальную дистанцию не сложно, а ложиться в больницу нужно только в крайних случаях, передает РИА Новости.

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