"Средневековье": врач об отказе россиян от вакцинации

Нежелающие прививаться от COVID-19 должны осознавать последствия

Нежелание многих россиян вакцинироваться от коронавирусной инфекции может привести к тому, что вирус продолжит мутировать и распространяться по стране, что в свою очередь накладывает большое экономическое бремя на национальную систему здравоохранения, предупредил основатель частной медицинской сети "Инвитро", реаниматолог Александр Островский.

"По опросам, более половины населения нашей страны считают, что им не надо вакцинироваться. Иначе как средневековьем назвать это я не могу. Люди будут мужественно и стоически болеть, вирус будет распространяться от одного человека к другому, будет мутировать, изменяться, принимать другие формы. Всё это имеет тяжелые экономические последствия", - заявил врач.

По его словам, россияне должны четко осознавать последствия своего отказа от вакцинации. Для этого важно популяризировать вакцинацию от COVID-19 и объяснять людям, что опасность этого несопоставимо ниже опасности последствий заболевания.

Островский упомянул и о тех соотечественниках, которые отказываются носить защитные маски. Эксперт сравнил их поведение с тем, если бы люди не пристегивались ремнем безопасности в машине. Врач добавил, что надеть маску и выдерживать социальную дистанцию не сложно, а ложиться в больницу нужно только в крайних случаях, передает РИА Новости.

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