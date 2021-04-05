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Минобороны начинает строительство второй ветки БАМа

09:02
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Пока что это участок в 340 километров

Министерство обороны в понедельник сообщило у себя на официальном сайте о начале работ Пятой отдельной бригады Железнодорожных войск над созданием второй ветки Байкало-Амурской магистрали.

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"Пятого числа 5-я бригада начинает выходить на заданный участок", - приводятся в публикации слова заместителя главы ведомства Дмитрия Булгакова.

На строительство участка в 340 километров от Улака до Февральска, уточнил он, будут брошены силы всех 10 бригад железнодорожных войск.

В марте 2019 года правительство утвердило долгосрочную программу развития РЖД до 2025-го, в которую, в частности, входит модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

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