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Сергунина: более миллиона раз воспользовались предприниматели программами поддержки от проекта МБМ

09:05
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Эксперты помогают предпринимателям разобраться со сложными вопросами

С момента запуска проекта ГБУ "Малый бизнес Москвы прошло восемь с половиной лет, за это время столичные предприниматели обратились за консультационной, образовательной и другими видами поддержки более миллиона раз, сообщили на сайте мэра Москвы.
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При этом самым востребованным направлением стали консультации для бизнеса и тех, кто пока лишь собирается открыть свое дело. Проконсультироваться можно онлайн, очно или по телефону. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, за время существования МБМ проведено 700 тысяч бесплатных консультаций, а если учитывать и другие направления, то поддержкой специалистов проекта столичные предприниматели воспользовались больше миллиона раз.

Чаще всего бизнесмены интересуются, на какие меры поддержки от правительства Москвы могут рассчитывать. Консультанты помогают им выбрать подходящие, начиная со льготных кредитов и субсидий и заканчивая арендой городских помещений. Также среди популярных тем - вопросы, связанные с ведением бухгалтерского учета, налогообложением и запуском стартапа.

За консультационной поддержкой предприниматель может обратиться в любой центр услуг для бизнеса. Их адреса и график работы опубликованы на сайте МБМ. Также всех желающих проконсультируют по телефону: +7 (495) 225-14-14. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45. Кроме того, есть возможность задать интересующий вопрос, заполнив на сайте МБМ специальную форму. Срок рассмотрения - один-два рабочих дня, ответ придет на указанную в заявке электронную почту, говорится в материале.

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