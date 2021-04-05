В Венесуэле из-за COVID-19 приостановили работу парламента

В стране недавно зафиксировали антирекорд по числу случаев инфекции

Национальная ассамблея Венесуэлы отложила все намеченные на ближайшие пять дней заседания, передает агентство EFE.

Уточняется, что связано это решение с необходимостью обеспечения превентивных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Заседания, также сказано в материале, могут проводиться в исключительных случаях. Например, если понадобится принять проект закона.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении продлить карантин в стране еще на семь дней с 5 апреля.

В Венесуэле на прошлой неделе зарегистрировали антирекорд по числу новых случаев COVID-19 - 1786. Всего с начала пандемии в стране заразились 166123 человека.

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