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Маск дал совет создателям российских ракет

09:37
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Он прокомментировал новую разработку

Американский изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Маск дал совет российским инженерам насчет ракетостроения. Таким образом он отреагировал на проект ракеты-носителя "Амур-СПГ" с многоразовой первой ступенью.

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Маск заявил, что инженерам следует больше внимания уделить проектированию полностью многоразовых ракет. При этом он оценил новую российскую разработку.

"Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости", - написал Маск в Twitter.

Эскизное проектирование "Амура-СПГ" завершится в сентябре этого года. Это будет ракета с многоразовой первой ступенью, которая впервые в российской космической отрасли станет использовать метан в качестве компонента топлива. Летные испытания планируется начать в 2026 году.

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