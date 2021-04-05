В России вырастут цены на авиабилеты

Приближается курортный сезон

Глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько сообщил "Российской газете" о скором росте цен на авиабилеты в стране.

"Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям", - отметил Нерадько.

По его словам, рост цен ожидается незначительный - сдерживанию будет способствовать фактор постепенного возобновления авиаперелетов.

Как подчеркнул руководитель агентства, к вопросу повышения стоимости авиабилетов профильные компании подходят взвешенно.

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