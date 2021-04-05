ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минпромторг прокомментировал данные о дефиците машин в салонах

09:56
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Ситуация штатная, считают в ведомстве

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в разговоре с журналистами прокомментировал заявление ассоциации "Российские автомобильные дилеры" о том, что в стране с августа наблюдается дефицит новых машин.

В России меняются правила продажи подержанных автомобилей
Ученые рассказали об опасности новых автомобилей

"Говорить о том, что есть какой-то дефицит - это неправильно, [он] бывает всегда по каким-то моделям и категориям автомобилей", - приводит слова главы Минпромторга ТАСС.

Ситуацию министр назвал "абсолютно штатной", подчеркнув: дилер должен прогнозировать интерес потребителя и соответствующим образом формировать заказ.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в минувшем феврале продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 0,8%, составив 120 тысяч штук.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Автосалон
Автосалон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.