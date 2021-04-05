Минпромторг прокомментировал данные о дефиците машин в салонах

Ситуация штатная, считают в ведомстве

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в разговоре с журналистами прокомментировал заявление ассоциации "Российские автомобильные дилеры" о том, что в стране с августа наблюдается дефицит новых машин.

"Говорить о том, что есть какой-то дефицит - это неправильно, [он] бывает всегда по каким-то моделям и категориям автомобилей", - приводит слова главы Минпромторга ТАСС.

Ситуацию министр назвал "абсолютно штатной", подчеркнув: дилер должен прогнозировать интерес потребителя и соответствующим образом формировать заказ.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в минувшем феврале продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 0,8%, составив 120 тысяч штук.

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