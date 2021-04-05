ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о благоустройстве вылетной магистрали от Таганки до Липецкой улицы

09:36
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Основные работы завершатся до конца года

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве вылетной магистрали от улицы Большие Каменщики до улицы Липецкая. Новый пост мэра опубликован на его персональном сайте.

По его словам, строительство вылетной магистрали, которая свяжет Таганку с югом Москвы, - один из самых крупных проектов благоустройства 2020-2021 годов. Ее протяженность – больше 14 километров.

"Последние годы мы потратили много сил, чтобы развязать многочисленные узлы, создававшие хронические заторы на этой магистрали. От Таганки до МКАДа заработали выделенные полосы для общественного транспорта – одни из первых в Москве. Построен тоннель под Каширским шоссе, связавший проспект Андропова и Пролетарский проспект. В Нагатинской пойме были открыты станция метро "Технопарк", оттянувшая на себя часть транспортной нагрузки, и пешеходный переход с траволатором через проспект Андропова. На Липецкой улице была построена одна из самых больших эстакад в Москве", - перечислил Собянин.

По его словам, в ближайших планах – реконструкция развязки Липецкой улицы с МКАДом. На месте старой развязки клеверного типа будут построены направленные съезды – эстакады, путепроводы, тоннели. Работы планируется начать уже весной.

Завершить основные работы по благоустройству магистрали Большие Каменщики – Липецкая улица планируется в конце 2021 года, сообщил мэр. Реконструкция развязки займет 2,5 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Развязка на пересечении МКАД и Липецкой улицы
Развязка на пересечении МКАД и Липецкой улицы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.