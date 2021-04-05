Собянин рассказал о благоустройстве вылетной магистрали от Таганки до Липецкой улицы

Основные работы завершатся до конца года

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве вылетной магистрали от улицы Большие Каменщики до улицы Липецкая. Новый пост мэра опубликован на его персональном сайте.

По его словам, строительство вылетной магистрали, которая свяжет Таганку с югом Москвы, - один из самых крупных проектов благоустройства 2020-2021 годов. Ее протяженность – больше 14 километров.

"Последние годы мы потратили много сил, чтобы развязать многочисленные узлы, создававшие хронические заторы на этой магистрали. От Таганки до МКАДа заработали выделенные полосы для общественного транспорта – одни из первых в Москве. Построен тоннель под Каширским шоссе, связавший проспект Андропова и Пролетарский проспект. В Нагатинской пойме были открыты станция метро "Технопарк", оттянувшая на себя часть транспортной нагрузки, и пешеходный переход с траволатором через проспект Андропова. На Липецкой улице была построена одна из самых больших эстакад в Москве", - перечислил Собянин.

По его словам, в ближайших планах – реконструкция развязки Липецкой улицы с МКАДом. На месте старой развязки клеверного типа будут построены направленные съезды – эстакады, путепроводы, тоннели. Работы планируется начать уже весной.

Завершить основные работы по благоустройству магистрали Большие Каменщики – Липецкая улица планируется в конце 2021 года, сообщил мэр. Реконструкция развязки займет 2,5 года.

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