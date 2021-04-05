Бузову довели до слез вопросами о Даве

Ей не дают забыть о прошлых отношениях

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что постоянные напоминания о бывшем возлюбленном мешают ей забыть о нем.

Ольга Бузова стала соведущей Ксении Собчак на вручении ежегодной премии "Жара". Девушки не только объявляли номинантов, но и общались с именитыми гостями церемонии. Побеседовали они и с близким другом Бузовой Филиппом Киркоровым.

"Скажи мне, Филипп, зачем ты общаешься с Давой? Он тебе хоть за пиар платит?" - спросила Собчак у исполнителя. "Да, что он скажет тебе после того, как увидит, что ты меня обнимаешь?" - продолжила Бузова. "Он будет рад за друга. Он мой друг", - заявил Киркоров.

Однако с виду веселая беседа даром Бузовой не далась. За кулисами девушка расплакалась и призналась, что постоянные расспросы об экс-бойфренде ей мешают, передает СтарХит. "Почему меня все время спрашивают про Даву. Я уже и так ухожу от ответа, и эдак — но меня заваливают вопросами о нем", - заявила ведущая.

"Оля пришла на мероприятие в великолепном настроении, поразила всех своим белым воздушным нарядом с огромным шлейфом. Но ее засыпали вопросами о бывшем женихе — и, как и любую девушку, это очень ее ранило, ведь она до сих пор переживает это расставание", - прокомментировал случившееся инсайдер.

Бузова и Манукян расстались в январе этого года, в качестве причины девушка назвала рукоприкладство и измены со стороны молодого человека.

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