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Гинцбург вспомнил самый нелепый миф о "Спутнике V"

10:19
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Вокруг российской разработки распространяют много слухов

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какой растиражированный в прессе "факт" о "Спутнике V" больше всего повеселил разработчиков препарата.

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"Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca", - цитирует специалиста РИА "Новости".

Также Гинцбург напомнил, что в своем Twitter руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев в шутку предлагал с помощью компонента российской вакцины повысить эффективность AstraZeneca и тем самым "отдать долг".

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Она одобрена для применения уже более чем в 50-ти странах. Эффективность препарата, как показала третья фаза клинических исследований, составляет 91,6%. Показатель AstraZeneca - 62,1%.

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