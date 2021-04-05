Гинцбург вспомнил самый нелепый миф о "Спутнике V"

Вокруг российской разработки распространяют много слухов

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какой растиражированный в прессе "факт" о "Спутнике V" больше всего повеселил разработчиков препарата.

"Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca", - цитирует специалиста РИА "Новости".

Также Гинцбург напомнил, что в своем Twitter руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев в шутку предлагал с помощью компонента российской вакцины повысить эффективность AstraZeneca и тем самым "отдать долг".

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Она одобрена для применения уже более чем в 50-ти странах. Эффективность препарата, как показала третья фаза клинических исследований, составляет 91,6%. Показатель AstraZeneca - 62,1%.

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