Мошенники начали обманывать россиян под видом "Яндекс.Денег"

Злоумышленники неустанно ищут новые способы обмана людей

Мошенники, чтобы обмануть россиян и завладеть данными об их банковских картах, начали отправлять вредоносные письма от имени оператора электронных кошельков "Яндекс.Деньги".

Классическая схема обмана россиян со временем претерпела изменения – теперь злоумышленники требуют перевести средства на биткойн-кошелек. Если клиент откажется, то в Сети якобы появится компрометирующее видео с его участием.

При этом успех мошенников в этом случае во многом зависит от узнаваемости почтового адреса, с которого отправляются письма: inform@money.yandex.ru. Потенциальные жертвы реагируют на знакомый бренд и более доверчиво относятся к тексту письма. При этом сервис электронных платежей "Яндекс.Деньги" еще с прошлого года не работает под этим названием: он сменил его на ЮMoney.

В сообщении злоумышленник как правило называет себя программистом, который смог взломать компьютер жертвы и через веб-камеру снять интимное видео с участием пользователя. Чтобы избежать рассылки ролика всему списку контактов, жертве нужно выполнить некие требования.

Кроме того, с этого почтового адреса приходят письма об изменении баланса на социальном счете после перерасчета НДС. Чтобы получить средства, жертве предлагают перейти по ссылке - в противном случае деньги уйдут на возвратный счет ведомства.

В ЮMoney заявили, что им известно о махинациях мошенников с их старым адресом, в компании уже приняли необходимые меры.

"Действия мошенников являются вымогательством, это уголовное преступление. Формально получатель такого письма может обратиться в полицию, но вероятность того, что авторов удастся найти, очень мала – вероятнее всего, они находятся даже не в России. Поэтому оптимальный путь – просто на такие угрозы не реагировать и пометить письмо как спам: так почтовая служба сможет более эффективно их отфильтровывать", - дал совет исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Он добавил, что на самом деле никто компьютер не взламывал и никаких компрометирующих материалов не существует, а потому переживать не о чем, передает РИА Новости.

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