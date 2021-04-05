Стало известно, кто будет капитаном сборной России на Евро-2020

Решение озвучил главный тренер Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил в эфире канала "Матч ТВ", что на грядущем чемпионате Европы капитаном команды будет нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

"Если бы меня напрягала ситуация, что у Артема не складываются отношения с некоторыми болельщиками, его бы сейчас не было. Он бы не был капитаном", - отметил специалист.

Он добавил, что изнутри коллектива виднее, кто может им управлять, а кто - нет.

Ранее свое недовольство по поводу Дзюбы не раз высказывали болельщики "Спартака" и "Зенита". Его упрекали, в частности, в "наплевательском" отношении к петербургскому клубу.

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