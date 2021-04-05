Роскомнадзор рассказал о будущем Twitter в России

Будет ли соцсеть полностью заблокирована?

Принятые Роскомнадзором меры по замедлению Twitter продлены до 15 мая, сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере - полной блокировке работы соцсети на территории страны", - сказано также в сообщении.

Обосновывается это тем, что Twitter изменил принципы модерации и удалил существенную часть запрещенного контента - около 1,9 тысячи материалов из 3,1 тысячи.

Ранее сервису вынесли три штрафа за нарушения российского законодательства - на 3,2, 3,3 и 2,4 миллиона рублей. Прежде компании было направлено в общей сложности 28 тысяч требований удалить противоправные публикации.

10 марта работа соцсети была замедлена. В Роскомнадзоре допускали полную блокировку площадки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram