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Роскомнадзор рассказал о будущем Twitter в России

10:22
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Будет ли соцсеть полностью заблокирована?

Принятые Роскомнадзором меры по замедлению Twitter продлены до 15 мая, сообщается на сайте ведомства.
Роскомнадзор не устроили темпы удаления запрещенного контента в Twitter

"Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере - полной блокировке работы соцсети на территории страны", - сказано также в сообщении.

Обосновывается это тем, что Twitter изменил принципы модерации и удалил существенную часть запрещенного контента - около 1,9 тысячи материалов из 3,1 тысячи.

Ранее сервису вынесли три штрафа за нарушения российского законодательства - на 3,2, 3,3 и 2,4 миллиона рублей. Прежде компании было направлено в общей сложности 28 тысяч требований удалить противоправные публикации.

10 марта работа соцсети была замедлена. В Роскомнадзоре допускали полную блокировку площадки.

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