Опубликовано видео из затопленных российских регионов

Самая сложная обстановка - в Иркутской области

Сотни приусадебных участков и десятки мостов подтоплены в нескольких регионах России. Паводок усиливается на Дальнем Востоке, в Сибири, Приволжье и центральной части страны. Вода в реках поднимается с каждым днём. Самая сложная обстановка - в Иркутской области.

Резиновые сапоги стоят в прихожей. Жители села Хомутово уже привыкли, что если выйти на улицу весной, увидишь такую картину (см. видео репортажа).

- Всё, там внизу ещё три ступени под водой! Мерить глубину не буду.

Вода подбирается к окнам первых этажей уже в 87 населённых пунктах Иркутской области. Отряды МЧС несут дежурство круглосуточно. Экскаваторы и бульдозеры расчищают отводные каналы, чтобы вода уходила с улиц. Там, где ситуация наиболее сложная, людей эвакуируют в пункты временного размещения.

"Силы и средства у нас запланированы. Будет переброшена группировка в населённые пункты. 8 оперативных групп. Всю стратегию мы выработали. Ждём прогноз, который нам предоставит УГМС 6 апреля", - сказал начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

Иркутская область, хоть и самый сложный регион, но не единственный, где начались паводки. Тульская, Орловская, Калужская, Брянская области. Везде зафиксированы затопления. Реки вот-вот выйдут из берегов.

Непростая ситуация сейчас в Дзержинском районе Калужской области. В лесах обильно тает снег. Единственную дорогу, ведущую в деревню Староскаковское, затопило. Жители оказались словно на острове. Добраться домой им помогают спасатели.

"Силами МЧС организована лодочная переправа людей к данному населённому пункту. В данном населённом пункте имеются колодцы с питьевой водой. У местного населения есть запас продуктов. Скорая медицинская помощь при необходимости будет переправляться по лодочной переправе", - заявил начальник пожарно-спасательной части №43 Андрей Мусин.

По словам синоптиков, температура воздуха на территории России с каждым днём будет только повышаться, что приведёт к быстрому таянию снега. А его в этом году выпало особенно много. Поэтому в МЧС приведены в полную боевую готовность и формируют резервные спасательные силы. В зоне риска - 24 региона. На данный момент подтопленными остаются 440 приусадебных участков, 10 дорог и полсотни мостов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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