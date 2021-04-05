Как прошла первая сводная репетиция Парада Победы

В тренировке в Алабине приняли участие 12 тысяч человек

В подмосковном Алабине прошла первая сводная репетиция Парада Победы. Площадка в точности повторяет размеры Красной площади. В тренировке приняли участие 12 тысяч человек – это офицеры, солдаты и кадеты. Торжественным маршем по полигону прошли пешие расчеты, проехала военная техника - как легендарная, так и новейшая. В небе пролетели самолеты и вертолеты.

На полигоне в Алабине создан макет главной площади страны. Здесь проводится сводная репетиция Парада Победы, в которой участвуют больше 12 тысяч военнослужащих.

Солдаты и офицеры, курсанты военных училищ, кадеты, а также казаки чеканят шаг, оттачивая каждое движение. Учитывая эпидемиологическую обстановку, особое внимание уделили безопасности. Площадку и военную технику регулярно дезинфицируют. Кроме того, все участники репетиции, от барабанщиков и до водителей бронетехники, вакцинированы от коронавируса.

Механизированную колонну по традиции возглавляет легендарный Т-34. За ним современная линейка танков: Т-80, Т-90, получивший неофициальное название "Прорыв". А это перспективная разработка - Т-14 с необитаемой башней.

В колонне бронемашины семейства "Тайфун". Следом идут тяжеловесы: оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", зенитный комплекс "Панцирь", способный засечь и уничтожить в небе практически любой вражеский объект. А это гордость войск стратегического назначения – С-400.

В небе - пилотажные группы русские "Русские витязи" и "Стрижи". Все полеты выполняются на высоте от 180 до 500 метров. Дух захватывает, когда над головой проносятся истребители и бомбардировщики.

До празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне осталось чуть больше месяца. Такие сводные репетиции здесь будут проходить три раза в неделю.

Виктор Прокушев, Владислав Подымский, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр".

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