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ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

10:36
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Раскрыта ячейка террористической организации

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Кисловодске ранее судимого гражданина России 1996 года рождения, планировавшего террористический акт в Ставропольском крае, сообщили ТВЦ.RU в ЦОС ФСБ.

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Согласно данным спецслужб, задержанный намеревался в интересах международных террористических организаций использовать самодельные взрывные устройства в том числе против сотрудников правоохранительных органов.

У подозреваемого изъяли компоненты для изготовления бомб - взрывчатые вещества и поражающие элементы. Также у него нашли экстремистскую литературу.

Кроме того, ФСБ сообщила о задержании в Кисловодске еще троих российских граждан, которые вместе с упомянутым выше злоумышленником сформировали ячейку сторонников запрещенной на территории России террористической организации "Исламское государство".

"Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются", - уточнили в ФСБ.

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