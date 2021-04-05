Первую крупную партию "ЭпиВакКороны" отправят в регионы

Полмиллиона доз вакцины отправятся из Москвы

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 8646 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 7052 человека. Как сегодня сообщили в столичной мэрии, набор добровольцев для исследования вакцины "Спутник Лайт" завершён. Только в Москве в клинических испытаниях примут участие три тысячи человек. Тем временем, в столицу из Новосибирска доставили почти полмиллиона доз "ЭпиВакКороны" - первая крупная партия этой вакцины - будет направлена в регионы.

Позади чуть больше трех тысяч километров. Стартовая точка - Новосибирск. Оттуда, преодолев полстраны, машины с "ЭпиВакКороной" на борту заезжают в распределительный центр в Москве.

После выгрузки упаковки с вакциной доставляют в специальную зону. Здесь довольно прохладно: температура колеблется от +2 до + 8 градусов. Столь строгие условия хранения необходимы, чтобы препарат не утратил свои свойства.

Температурный режим выдержан на протяжении всей поездки. В каждой машине, которая везет вакцину, установлен специальный аппарат. Раз в минуту он снимает температурные показания. Все строго. Уже на складе водитель отдает чековую ленту кладовщику. Она прикладывается к акту приемки. Если все условия были соблюдены, препарат перевозили корректно.

Объем этой поставки - 226 тысяч комплектов. Это чуть больше 450 тысяч доз. Хватит для иммунизации четверти миллиона человек. Вместе с вакциной Роспотребнадзор распределит и специальные тесты на антитела. Такова особенность "ЭпиВакКороны". Обычные тесты могут давать неточные результаты. География поставок включает в себя все регионы. На центральном складе вакцина задержится максимум на сутки.

"По состоянию на 9 утра у нас готовы 3 региона. До конца сегодняшнего дня продукция будет отгружена всем получателям", - говорит генеральный директор холдинга "Нацимбио" госкорпорации Ростех Андрей Загорский.

Упаковки с препаратами повезут как специальными машинами, так и самолетами. Точно такую же партию "ЭпиВакКороны" направят в регионы на следующей неделе.

Александра Сергомасова, Александра Панина, Тимофей Проймин, Илья Орлов. "ТВ Центр".

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