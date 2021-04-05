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Полиция Франции проверит сообщения об участии министров в подпольных вечеринках

11:43
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

В стране ухудшилась ситуация с распространением коронавируса

В карликовое государство Сан-Марино, которое не входит в ЕС и куда разрешены поставки "Спутника V", устремились жители соседней Италии. Они надеются там сделать прививку.

В Евросоюзе - острая нехватка вакцин и очередные антирекорды по числу инфицированных. Во Франции за сутки зафиксировали 67 тысяч новых случаев. По количеству заболевших страна вышла на первое место в регионе. Свободных коек в палатах интенсивной терапии почти нет. Жёсткий локдаун не помогает сдержать распространение инфекции.

Затянувшиеся ограничения раздражают людей. Полиция проводит рейды по выявлению нарушителей и расследует сообщения о том, что несколько министров посещали нелегальные вечеринки в тайно работающих ресторанах, передает "ТВ Центр".

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