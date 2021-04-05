В офисе Зеленского захотели отобрать у России "монополию" на русский язык

В Киеве заявили о существовании "украинского русского языка"

Госдума обсудит с руководством МИД и Россотрудничества новые меры поддержки наших соотечественников на Украине. Об этом заявил Вячеслав Володин. Очередные санкции со стороны Киева председатель нижней палаты парламента назвал примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом. Под ограничения попали Россотрудничество, несколько российских компаний, а также граждане Незалежной.

Не успел президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердить решение СНБО о применении санкций в отношении 10 граждан Украины, причастных, по версии Киева, к контрабанде, как спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков тут же раскритиковал эти действия. А ведь он член пропрезидентской партии "Слуга народа". По мнению председателя украинского парламента, ограничения могут применять только к гражданам других государств, до которых не может дотянуться национальное правосудие.

"Если речь идет об украинских субъектах хозяйственной деятельности или гражданах Украины, и они нарушили наши законы, тем более работают против нашей страны, то тут не санкции нужно применять. Здесь правоохранители должны доработать весь процесс, а виновные понести заслуженное наказание", - уверен Разумков.

Санкции сроком на три года введены в отношении нескольких десятков юридических лиц. Рестрикции предполагают блокировку активов, экономических операций и транспортных действий.

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считают, что это все просто попытка борьбы с политическими оппонентами экономическими методами.

"Очевидно, что целью таких санкций являются внесудебная расправа с инакомыслящими, со всеми, кто не согласен с политикой власти и имеет смелость открыто говорить об этом, уничтожение и рейдерский захват бизнеса, выполнение политических заказов и пожеланий многочисленных центров влияния в окружении президента Владимира Зеленского и тех, кто осуществляет внешнее управление Украиной и, не неся при этом никакой ответственности, использует украинскую власть в своих преступных интересах", - говорится в заявлении партии.

За примерами преследования неугодных с помощью административного ресурса далеко ходить не нужно: необоснованно заблокированы телевизионные каналы, введены персональные санкции против представителей единственной оппозиционной силы в стране, которая реально может составить достойную альтернативу партии власти.

Едва заметный голос разума иногда, конечно, появляется в официальном информационном пространстве Украины, но тут же заглушается весьма странными интерпретациями. Так, в верхах, наконец, начали понимать, что с тотальным запрещением русского языка перегнули палку. Министр внутренних дел Арсен Аваков, который так и не осилил мову, выступил за свободное развитие русского языка в стране. И вот с официальным заявлением уже выступает пресс-секретарь Владимира Зеленского.

"Русский, точнее украинский русский – это часть культурного разнообразия нашей страны… И сейчас, и ранее русский не был и не является собственностью исключительно России. Английский язык используют в разных странах и, пожалуй, на всех континентах, но Британия не считает английский только своим. Так и Россия не является монополистом на русский язык, и нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что на Украине есть украинский русский язык", - заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Кроме войны на информационном фронте, Киев продолжает педалировать тему прямой российской военной агрессии. Итоги телефонного разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена в части этой тематики официально озвучены весьма скупо. Отделались просто дежурными фразами об агрессии Москвы в Донбассе. Но это не помешало Киеву подать очередную жалобу в Брюссель. И вот уже министры внутренних дел стран ЕС намерены 19 апреля обсудить действия Москвы, которая не является стороной конфликта в Донбассе и непрерывно призывает остановить кровопролитие.

Лилия Акиньшина, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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