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Дава посмеялся над страданиями Бузовой

11:38
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Блогер в шутливой форме продемонстрировал причины расставания с Бузовой

Блогер Давид Манукян в Instagram опубликовал новое видео, в котором многие пользователи разглядели намек на истинную причину расставания Давы и Ольги Бузовой.

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В ролике блогер в шутку отталкивает от себя девушку в парике из длинных светлых волос, но она воспринимает это как агрессию и избиение, а чихание в свою сторону — как плевок. В конце видео пара расстается.

"Тронутая", - подписал ролик Манукян.

Бузова и Манукян расстались в январе этого года, в качестве причины девушка назвала рукоприкладство и измены со стороны молодого человека.

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