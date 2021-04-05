Дава посмеялся над страданиями Бузовой

Блогер в шутливой форме продемонстрировал причины расставания с Бузовой
Блогер Давид Манукян в Instagram опубликовал новое видео, в котором многие пользователи разглядели намек на истинную причину расставания Давы и Ольги Бузовой.
В ролике блогер в шутку отталкивает от себя девушку в парике из длинных светлых волос, но она воспринимает это как агрессию и избиение, а чихание в свою сторону — как плевок. В конце видео пара расстается.
"Тронутая", - подписал ролик Манукян.
Бузова и Манукян расстались в январе этого года, в качестве причины девушка назвала рукоприкладство и измены со стороны молодого человека.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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