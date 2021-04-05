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Глава ДНР оценил шансы остановить конфликт в Донбассе

10:54
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Ситуация в регионе накаляется

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в эфире "России 24", что Киев может предпринять полномасштабную атаку на Донбасс.
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"У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим", - отметил руководитель ДНР.

Он добавил, что, по его мнению, шанс остановить конфликт в регионе "крайне мал", при этом в ДНР готовы к любому развитию событий.

3 апреля ВСУ обстреляли окраины Донецка. Погиб ребенок 2016 года рождения, ранения получила женщина 1954 года рождения. За сутки до этого Киев обстрелял из тяжелой артиллерии территорию ЛНР. В Кремле ситуацию вокруг Донбасса назвали пугающей.

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