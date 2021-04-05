В России выявили еще 8646 заболевших коронавирусом

Выздоровели 7052 человека

В России за минувшие сутки выявили 8646 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1876. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 707 человек, в Подмосковье - 593.

Выздоровели за сутки 7052 человека. Скончались 343 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4589540 человек. Вылечился 4211133, умерли 100717 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 121,9 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 492299 человек.

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