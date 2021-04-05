"Лучше отсижу, чем подставлю": Маше Малиновской грозит арест

Звезда рассказала, что натворила

Ведущая Маша Малиновская призналась подписчикам, что может сесть в тюрьму. По словам теледивы, лучше поклонники узнают это от нее, чем от кого-то еще.

"Так, ребята, я кое-что натворила, и будет лучше, если вы узнаете это от меня. В этом месяце я совершила административное правонарушение и, возможно, сяду за решетку до 15 суток. Мой первый муж был рейдером, второй отсидел за мошенничество, отец моего сына — криминальный авторитет, и, кажется, я собрала флеш-рояль. Если бы вы знали, как я устала быть сильной... Я лучше отсижу, чем подставлю друга!" - заявила Малиновская.

Она объяснила, что суд и возможный арест на 15 суток ей грозят из-за конфликта на парковке. Телеведущая рассказала, что попросила водителя, занимавшего сразу два парковочных места, немного подвинуть машину, но в ответ услышала грубый отказ. Тогда Малиновская решила уехать и задела чужой автомобиль.

"Я точно не царапала две двери этого человека! Это просто физически невозможно. Да, я уехала с места, испугавшись, что он меня ударит, и сама виновата, что этот мужчина вешает на меня все косяки на своей машине!" - сказала звезда.

При этом она не уточнила, о каком друге идет речь и какова его роль в произошедшем, передает СтарХит.

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