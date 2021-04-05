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Россия на треть увеличила экспорт чая и кофе

11:27
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Их активно покупают в США и Турции

Как сказано в докладе федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе, на который ссылается ТАСС, в 2020 году экспорт чая и кофе из России вырос на 32% по сравнению с 2019 годом - показатель составил 73 тысячи тонн.
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"В стоимостном выражении экспорт вырос на 30%, до 350 миллионов долларов", - говорится в документе.

Наибольшую динамику, говорят эксперты, показали продажи кофе. Экспортировали товар более чем в 60 стран. Ведущие покупатели - Белоруссия, Казахстан и Украина. Среди стран дальнего зарубежья - Израиль, США, Турция.

Ранее стало известно, что в 2020 году Соединенные Штаты импортировали из России самый большой объем нефти с 2011-го. Составлял объем импорта 538 тысяч баррелей в сутки.

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