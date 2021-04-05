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За сутки от коронавируса в Москве вылечились 815 человек

11:28
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

В городе подтверждено 1876 новых случаев заражения

Согласно данным федерального штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в Москве от COVID-19 вылечились еще 815 пациентов. Общее число поправившихся в столице - 950658.
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"Подтверждено 1876 новых случаев заражения, госпитализирован 731 человек, скончались 50 пациентов", - добавили в оперштабе.

Там также напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызывать врача.

Всего в России за минувшие сутки зафиксировали 8646 новых случаев коронавируса. Выздоровели 7052 человека, скончались 343 пациента. За весь период пандемии в стране переболели уже 4589540 человек.

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