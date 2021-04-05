За сутки от коронавируса в Москве вылечились 815 человек

В городе подтверждено 1876 новых случаев заражения
Согласно данным федерального штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в Москве от COVID-19 вылечились еще 815 пациентов. Общее число поправившихся в столице - 950658.
"Подтверждено 1876 новых случаев заражения, госпитализирован 731 человек, скончались 50 пациентов", - добавили в оперштабе.
Там также напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызывать врача.
Всего в России за минувшие сутки зафиксировали 8646 новых случаев коронавируса. Выздоровели 7052 человека, скончались 343 пациента. За весь период пандемии в стране переболели уже 4589540 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram