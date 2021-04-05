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Российский эксперт ответил на советы Илона Маска

11:58
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

В создании полностью многоразовой ракеты нет смысла

Илон Маск рекомендовал российским инженерам заняться созданием полностью многоразовых ракет, однако существуют более выгодные, интересные и перспективные варианты использования верхних ступеней уже на орбите, уверен эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.
Маск дал совет создателям российских ракет

Ранее Маск оценил проект российской ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью и отметил, что русским ракетостроителям стоит подумать о создании многоразовых ракет.

"Можно попытаться решить и задачу спасения второй ступени. На мой взгляд, эта задача представляется бессмысленной, потому что, с другой стороны, в космосе нужны строительные материалы для каких-то крупных космических объектов", - отреагировал на предложение Маска Ионин.

Российский эксперт отметил, что для начала нужно научиться возвращать первую ступень ракеты, что не только проще, но и выгоднее - стоимость первой ступени составляет 50-60% от цены всей ракеты.

Ионин добавил, что вторая ступень выводится на орбиту и состоит из нескольких тонн металла, который можно использовать для строительства конструкций при создании производств, городов, туристических центров и солнечных электростанций прямо в космосе. Однако для этого потребуются специальные роботы-сварщики, которые "будут ползать, разбирать ступень на кусочки и тут же сваривать конструкцию", передает РИА Новости.

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