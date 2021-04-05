ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Одно из интервью Дудя попросили проверить на пропаганду наркотиков

11:52
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

С инициативой выступила Лига безопасного интернета

В Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД поступило обращение от Лиги безопасного интернета с просьбой проверить одно из видео блогера Юрия Дудя.
У звезды шоу "Пацанки" нашли наркотики в нижнем белье

"Волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду наркотиков в одном из интервью Юрия Дудя", - приводит ТАСС сообщение организации.

Как отметила директор лиги Екатерина Мизулина, блогеры с многомиллионной аудиторией должны ответственно относиться к своему контенту. Информационная продукция с пропагандой наркотиков, отмечают в организации, вредит психическому развитию несовершеннолетних.

Комментариев от представителей Дудя пока не последовало. О каком именно ролике идет речь, не уточняется.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Юрий Дудь
Юрий Дудь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.