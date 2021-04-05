Одно из интервью Дудя попросили проверить на пропаганду наркотиков

С инициативой выступила Лига безопасного интернета

В Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД поступило обращение от Лиги безопасного интернета с просьбой проверить одно из видео блогера Юрия Дудя.

"Волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду наркотиков в одном из интервью Юрия Дудя", - приводит ТАСС сообщение организации.

Как отметила директор лиги Екатерина Мизулина, блогеры с многомиллионной аудиторией должны ответственно относиться к своему контенту. Информационная продукция с пропагандой наркотиков, отмечают в организации, вредит психическому развитию несовершеннолетних.

Комментариев от представителей Дудя пока не последовало. О каком именно ролике идет речь, не уточняется.

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