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Собянин открыл новый флагманский МФЦ на севере Москвы

11:54
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Там работают больше 60 окон

Мэр Сергей Собянин открыл новый центр госуслуг "Мои документы" на севере Москвы. Это уже шестой флагманский МФЦ в столице.

Он расположился в торговом центре на Ленинградском шоссе. Место выбрано не случайно - рядом транспортно-пересадочный узел со станциями метро и МЦК. В офисе для приёма посетителей работают более 60 окон. Доступен весь набор услуг как для населения, так и для малого бизнеса.

Кроме того, можно зарегистрировать автомобиль и пройти техосмотр, а также получить водительские права. Появился и современный медицинский диагностический комплекс. Как подчеркнул Сергей Собянин, ведётся большая работа по предоставлению услуг в онлайн-режиме.

"Помимо того, чтобы насыщать качественными МФЦ Москву, наращивать количество услуг, мы работаем над тем, чтобы гражданам вообще не надо было приходить в эти замечательные МФЦ. В этом году будет переведено около 700 тысяч посещений по получению различных соцуслуг, в том числе начисление социальных выплат матерям. И это очень важное направление ", - сказал Собянин. 

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