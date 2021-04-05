Опрос показал, сколько россиян занимаются спортом

Процент оказался внушительный

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, спортом или физкультурой в стране занимаются занимаются 56% граждан.

"Выше доля спортсменов среди молодежи 18-24 лет (71%), но и среди представителей пожилого возраста занимается каждый второй (50% среди группы 60+)", - сказано в материалах.

Также аналитики выяснили, что для 63% респондентов приоритетной целью при занятии спортом является поддержание здоровья, для 12% это удовольствие.

Наиболее популярными видами спорта стали легкая атлетика (сюда же же входят бег и спортивная ходьба - 36%) и фитнес (25%). Далее в рейтинге идут лечебная физкультура, катание на велосипеде.

Отмечено, что каждый второй опрошенный предпочитает заниматься спортом на природе, большинство (84%) добавили, что упражняются самостоятельно.

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