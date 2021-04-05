ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Расстрелявшему коллег экс-полицейскому Смирнову вынесли приговор

12:14
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Инцидент произошел осенью 2019 года

Бывший полицейский Алексей Смирнов приговорен Московским городским судом к 19 годам лишения свободы по делу о расстреле коллег на Рязанском проспекте, передает ТАСС.
Суд вынес приговор соучастнику убийства следователя в Подмосковье

Как уточнили в суде, первую треть наказания осужденный будет отбывать в тюрьме, остальную часть - в колонии строгого режима.

Также со Смирнова взыскали в пользу родственников убитого им сотрудника ОСБ 3,5 миллиона рублей.

Гособвинитель просил приговорить экс-полицейского к 22 годам колонии строгого режима. Подсудимого оправдали по пунктам о вымогательстве взятки и использовании служебного положения.

Осенью 2019 года сотрудник патрульно-постовой службы полиции Алексей Смирнов расстрелял двух коллег из Отдела собственной безопасности на станции метро "Рязанский проспект". Это произошло сразу после того, как они попытались задержать прапорщика за взятку. Один сотрудник правоохранительных органов погиб, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.