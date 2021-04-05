Расстрелявшему коллег экс-полицейскому Смирнову вынесли приговор

Инцидент произошел осенью 2019 года

Бывший полицейский Алексей Смирнов приговорен Московским городским судом к 19 годам лишения свободы по делу о расстреле коллег на Рязанском проспекте, передает ТАСС.

Как уточнили в суде, первую треть наказания осужденный будет отбывать в тюрьме, остальную часть - в колонии строгого режима.

Также со Смирнова взыскали в пользу родственников убитого им сотрудника ОСБ 3,5 миллиона рублей.

Гособвинитель просил приговорить экс-полицейского к 22 годам колонии строгого режима. Подсудимого оправдали по пунктам о вымогательстве взятки и использовании служебного положения.

Осенью 2019 года сотрудник патрульно-постовой службы полиции Алексей Смирнов расстрелял двух коллег из Отдела собственной безопасности на станции метро "Рязанский проспект". Это произошло сразу после того, как они попытались задержать прапорщика за взятку. Один сотрудник правоохранительных органов погиб, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

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