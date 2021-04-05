Кремль огласил дату послания Путина Федеральному собранию

В прошлом году обращение главы государства состоялось 15 января

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами сообщил дату послания Владимира Путина Федеральному собранию.

"Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Место оглашения мы уточним. Сейчас определяются разные варианты, не будем забегать вперед", - приводит слова Пескова РИА "Новости".

Кремлевский спикер добавил, что аккредитация для СМИ будет объявлена в ближайшее время.

В прошлом году обращение главы государства состоялось 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж". Оно длилось 1 час 13 минут. Путин в ходе выступления предложил внести поправки в Конституцию, они в итоге были приняты летом 2020 года.

Раз в год президент обращается к парламенту, оценивая положение дел в стране и выделяя главные направления внешней и внутренней политики. Также документ включает экономические и идеологические положения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram