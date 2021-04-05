В Кремле отреагировали на гибель ребенка при обстреле в Донбассе

Трагедия стала следствием роста напряженности на линии разграничения

Гибель ребенка при обстреле в Донбассе стала следствием неурегулированности ситуации в регионе, отметил в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Каждый раз гибель человека, особенно если это ребенок, это трагедия. Конечно, все это является этими горькими последствиями неурегулированности ситуации. Более того, последствиями роста напряженности на линии разграничения", - цитирует кремлевского спикера РИА "Новости".

Песков добавил, что ранее достигнутые договоренности по Донбассу должны быть исполнены, чтобы была обеспечена безопасность всех граждан.

Вместе с тем пресс-секретарь подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину, но внимательно относится к своей собственной безопасности. По словам спикера, российская армия передвигается по территории страны как считает нужным.

3 апреля ВСУ обстреляли окраины Донецка. Погиб ребенок 2016 года рождения, ранения получила женщина 1954 года рождения. За сутки до этого Киев обстрелял из тяжелой артиллерии территорию ЛНР.

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