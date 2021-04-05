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В Кремле отреагировали на гибель ребенка при обстреле в Донбассе

12:39
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Трагедия стала следствием роста напряженности на линии разграничения

Гибель ребенка при обстреле в Донбассе стала следствием неурегулированности ситуации в регионе, отметил в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Под обстрелом ВСУ в Донецке погиб ребёнок
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"Каждый раз гибель человека, особенно если это ребенок, это трагедия. Конечно, все это является этими горькими последствиями неурегулированности ситуации. Более того, последствиями роста напряженности на линии разграничения", - цитирует кремлевского спикера РИА "Новости".

Песков добавил, что ранее достигнутые договоренности по Донбассу должны быть исполнены, чтобы была обеспечена безопасность всех граждан.

Вместе с тем пресс-секретарь подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину, но внимательно относится к своей собственной безопасности. По словам спикера, российская армия передвигается по территории страны как считает нужным.

3 апреля ВСУ обстреляли окраины Донецка. Погиб ребенок 2016 года рождения, ранения получила женщина 1954 года рождения. За сутки до этого Киев обстрелял из тяжелой артиллерии территорию ЛНР.

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