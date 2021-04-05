Названы регионы России, где климат станет более засушливым

Потепление приведет к ряду изменений

Уже к середине этого века климат в нескольких российских регионах может претерпеть изменения и стать более засушливым. Жителям каких частей страны грозят перемены, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно прогнозам, к концу века температура поднимется в лучшем случае на 1,5 градуса или даже более чем на 4,5 градуса при неблагоприятном исходе. Причина тому – выбросы парниковых газов от многочисленных промышленных производств. Это приведет к изменению климата в ряде регионов по всей планете. Не обойдет проблема и Россию, передает РИА Новости.

"Климатически будет увеличиваться засушливость. По расчетам, по климатическим моделям, видно, что в южных регионах уменьшается количество осадков. Например, в умеренных регионах оно не уменьшается, на севере растет, а на юге уменьшается. Больше всего это касается самых южных регионов, в низких широтах: тропических и субтропических. Что касается нашей страны, это и Крым, Ставрополье, Краснодарский край, азиатская часть - по расчетам, к середине века (климат – прим. ред.) станет более засушливым", - заявил Вильфанд.

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