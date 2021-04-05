ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы регионы России, где климат станет более засушливым

13:14
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Потепление приведет к ряду изменений

Уже к середине этого века климат в нескольких российских регионах может претерпеть изменения и стать более засушливым. Жителям каких частей страны грозят перемены, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Москвичей предупредили об апрельских снегопадах
Москвичам рассказали, когда вернется тепло

Согласно прогнозам, к концу века температура поднимется в лучшем случае на 1,5 градуса или даже более чем на 4,5 градуса при неблагоприятном исходе. Причина тому – выбросы парниковых газов от многочисленных промышленных производств. Это приведет к изменению климата в ряде регионов по всей планете. Не обойдет проблема и Россию, передает РИА Новости.

"Климатически будет увеличиваться засушливость. По расчетам, по климатическим моделям, видно, что в южных регионах уменьшается количество осадков. Например, в умеренных регионах оно не уменьшается, на севере растет, а на юге уменьшается. Больше всего это касается самых южных регионов, в низких широтах: тропических и субтропических. Что касается нашей страны, это и Крым, Ставрополье, Краснодарский край, азиатская часть - по расчетам, к середине века (климат – прим. ред.) станет более засушливым", - заявил Вильфанд.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
На берегу пересыхающего озера
На берегу пересыхающего озера
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.