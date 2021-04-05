"Сознательность граждан растет": в Кремле отметили успехи массовой вакцинации

Число россиян, желающих привиться от коронавируса, растет быстрыми темпами

В Кремле подтвердили информацию о массовой вакцинации, которую накануне озвучила вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что число россиян, желающих привиться от коронавируса, резко увеличилось.

"Действительно, достаточно быстрыми темпами растет количество желающих вакцинироваться", - сказал в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что постепенно становится всё больше информации о вакцинах в СМИ. Кроме этого, свою роль играет еще и личный пример граждан.

"И тем больше растет сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни", - сказал Песков.

В России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН.

В понедельник в оперштабе сообщили, что за сутки в России выявлено 8646 случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 343 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7052 человека.

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