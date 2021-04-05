Песков: "Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира"

Россия серьезно подходит к вопросу собственной безопасности

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что наша страна не представляет угрозы ни для одного государства, однако при этом внимательно следит за собственной безопасностью.

Представитель Кремля прокомментировал сведения о том, что в Ростовской области все чаще стали замечать передвижение российских войск с заклеенными номерами. У Пескова спросили, не заблудятся ли военные, как это было в 2014 году, передают "Ведомости".

"Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской̆ территории в тех направлениях, которые считает нужным, и в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого не вызывать ни малейшей обеспокоенности", - заявил Песков.

Он также добавил, что "Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозы и для Украины, но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности".

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