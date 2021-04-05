В Нигерии из тюрьмы сбежали две тысячи заключенных

Бандиты взорвали часть тюремной стены динамитом

Нигерийская газета The Nation сообщила об инциденте в центральной тюрьме города Оверри - оттуда в понедельник побег совершили не менее 2 тысяч заключенных.

В материале сказано, что тюрьму атаковала группа вооруженных бандитов. Произошло это около 01:00 по местному времени (03:00 по Москве).

Нападавшие, выяснили журналисты, использовали динамит. Он взорвали часть тюремной стены, затем пошли на штурм, в ходе которого погиб один полицейский. Сейчас к тюрьме направлены дополнительные воинские подразделения.

Уточняется, что также бандиты напали на центральный отдел полиции штата Имо - здание и стоявшие около служебные машины подожгли.

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