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Шеф-повар Ивлев рассказал об отношениях с молодой женой

13:52
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Он откровенно поговорил с певицей Лолитой

Лолита Милявская пообщалась с шеф-поваром Константином Ивлевым и его молодой супругой Валерией Куденковой. Она заявила, что главное в жизни – следовать зову сердца.

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"Я одобряю его поведение — нечего жить с тем, кого не любишь", - сказала артистка.

Она также расспросила Ивлева о личной жизни. В ходе беседы повар признался, что не жалеет о разводе с первой женой, с которой прожил в браке более 20 лет. По его словам, новые отношения с 28-летней избранницей помогли ему добиться новых успехов в жизни.

"Питаю любовь к женщине, любовь к жизни, любовь к себе. У нас с Лерой очень хорошая связь, отношения и сексуальная история. Круто, значит, мы на верном пути", - признался 47-летний Ивлев.

Он подчеркнул, что готов пойти на измену, но только в том случае, если брак уже невозможно спасти. Шеф-повар добавил, что надеется прожить с молодой супругой в гармонии остаток жизни, и "больше жениться не собирается".

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