Кудрин рассказал о снижении уровня бедности в России вдвое

Это может произойти раньше намеченного срока

Уровень бедности в России может снизиться вдвое раньше 2030 года, а конкретно - уже в ближайшие несколько лет, отметил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает РИА "Новости".

"Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели. И мы эти предложения предлагаем, в том числе правительству", - подчеркнул Кудрин.

Конкретные предложения Счетной палаты он при этом озвучивать не стал, так как они "социально чувствительны". По словам Кудрина, обещания вызывают не всегда разумные ожидания. Пока что ситуация находится на стадии диалога с правительством.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для преодоления бедности в стране есть препятствующие факторы. "Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться", - добавил спикер.

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