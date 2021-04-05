Путин заявил о необходимости поддержки экспорта продукции АПК

Тема обсуждалась на встрече президента с главой Минсельхоза

Экспорт аграрной продукции в прошлом году превысил импорт впервые в истории нашей страны. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Встреча прошла в Кремле, передает "ТВ Центр".

В агросекторе наблюдается рост по основным показателям. Урожай зерна - больше, чем в среднем за пять лет. Производство сыров, мясных полуфабрикатов, сливочного и подсолнечного масла тоже растёт. Увеличился и размер зарплат, а вот убыточных предприятий стало меньше. Обновляется парк сельхозтехники. Впрочем, есть и проблемы. В прошлом году подорожало дизельное топливо и минеральные удобрения. Этот вопрос находится на контроле ведомства. Следят и за ценами на продукты. Для их регулирования при необходимости будут вводить дополнительные меры поддержки. Отдельно остановились на теме внешней торговли.

"Мы понимаем, что очень важен баланс государства и бизнеса. Также понимаем, что в определённый момент 2020 года отдельные виды поддержки экспорта оказались избыточными. Мы скорректировали подходы, Владимир Владимирович, тем не менее, в целях стабилизации ситуации на рынке с 1 января 2021 года приостановлено предоставление компенсации части затрат на транспортировку в целях экспорта таких продуктов, как сахар, картофель, гречиха, бутилированное подсолнечное масло и зерно", - заявил Патрушев.

"Нужно поддерживать экспорт с высокой добавленной стоимостью", - сказал Путин.

"Да, мы будем это делать, будем переориентировать направления поддержки. Тем не менее, у экспортеров есть достаточно большой набор инструментов, который им позволяет не уходить с зарубежных рынков", - сообщил глава Минсельхоза.

"Из нашего зерна муку где делают в основном?" – поинтересовался президент России.

"Владимир Владимирович, в Турцию везут, турки делают муку. А у нас производство муки чуть-чуть сократилось. Будем все-таки с большей добавленной стоимостью пытаться", - ответил Патрушев.

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