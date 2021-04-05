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Британских легкоатлетов заподозрили в мошенничестве с допинг-пробами

14:42
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

В центре скандала - бегуны Рис Уильямс и Гарет Уорбертон

Антидопинговое агентство Великобритании покрывало спортсменов, которых подозревают в мошенничестве с пробами. Сенсационную новость опубликовали британские журналисты, передает "ТВ Центр".

В центре скандала - бегуны, участники Олимпийских игр Рис Уильямс и Гарет Уорбёртон. Семь лет назад в их крови обнаружили стероиды. Но регулятор от проверки самоустранился и поручил расследовать инцидент самим спортсменам. Они обратились в частную лабораторию и по результатам исследования обвинили во всём производителя энергетического напитка - якобы именно в нём и содержалось запрещённое вещество. Компания, которая выпускает напиток, провела анализ и ничего плохого в своей продукции не нашла. Впрочем, этот факт никого не смутил. Атлетов назвали жертвами и дисквалифицировали всего на несколько месяцев.

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