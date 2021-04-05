В России изменится процедура выбора подрядчиков для капремонта домов

Премьер Михаил Мишустин потребовал сделать ее более прозрачной

Процедура привлечения подрядчиков для капремонта многоквартирных домов должна быть прозрачной. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Как отметил глава кабмина, люди должны понимать, кто и как будет проводить работы за их деньги. Поэтому правительство вводит требование, чтобы персонал подрядчика имел квалификацию в соответствии с профстандартами. Это позволит привлечь к капремонту добросовестные компании с опытными сотрудниками, передает "ТВ Центр".

Также сегодня было решено продлить до 2030 года госпрограмму развития промышленности. "Мы рассчитываем, что это будет способствовать созданию новых высокотехнологичных производств, повышению конкурентоспособности промышленных товаров и росту их экспорта. Важно, что в регионах будут формироваться новые точки роста экономики. А это значит, что людям будет легче выбрать достойную работу, повысится и уровень их жизни", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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