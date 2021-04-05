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В России изменится процедура выбора подрядчиков для капремонта домов

14:42
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Премьер Михаил Мишустин потребовал сделать ее более прозрачной

Процедура привлечения подрядчиков для капремонта многоквартирных домов должна быть прозрачной. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Как отметил глава кабмина, люди должны понимать, кто и как будет проводить работы за их деньги. Поэтому правительство вводит требование, чтобы персонал подрядчика имел квалификацию в соответствии с профстандартами. Это позволит привлечь к капремонту добросовестные компании с опытными сотрудниками, передает "ТВ Центр".

Также сегодня было решено продлить до 2030 года госпрограмму развития промышленности. "Мы рассчитываем, что это будет способствовать созданию новых высокотехнологичных производств, повышению конкурентоспособности промышленных товаров и росту их экспорта. Важно, что в регионах будут формироваться новые точки роста экономики. А это значит, что людям будет легче выбрать достойную работу, повысится и уровень их жизни", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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