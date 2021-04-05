Собянин открыл шестой флагман сети центров госуслуг "Мои документы"

Такой формат очень востребован у москвичей

На севере Москвы сегодня открыт флагманский центр "Мои документы" - уже шестой в столице. Особенность подобных центров, что услуги там могут получить жители вне зависимости от места проживания. Размещают флагманы на территории крупных торговых центров и ТПУ, чтобы сделать их максимально доступными. Новый центр в торговом центре "Метрополис" сегодня посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Не успел флагманский центр "Мои документы" проработать и нескольких часов, как покупатели торгового центра рассказывают друг другу главную новость: "Ты ходишь по магазину, занимаешься какими-то своими делами и вдруг видишь, что вот открылись "Мои документы". И вспоминаешь, может, мне какая-то услуга необходима".

Вспомнили и те, кто забежал в магазин на минутку: "Очень удобно - оформлять документы можно".

В режиме работы торгового центра - с 10 утра до 10 вечера - и ежедневно. Клиентоориентированность - в деталях. Выбор места - безошибочный! Ведь в "Метрополисе" сходятся и пути тех, кто делает пересадку на станцию "Балтийская" МЦК. Да и от "Войковской" всего два шага.

"Открываем сегодня еще один флагманский МФЦ - это уже шестой по счету. Причем территориально не в зависимости от места проживания. Как правило, такие центры открываются в крупных транспортно-пересадочных узлах, в торговых центрах. Вот здесь, возле "Метрополиса" открыта станция Балтийская МЦК. Это превратилось в такой достаточно крупный транспортно-пересадочный узел и поток людей, конечно, здесь очень большой. Востребованность МФЦ будет большая", -уверен Сергей Собянин.

Сам по себе торговый центр - место притяжения жителей всего Северного округа. Ежедневно магазины, фуд-корт, фитнес-клуб посещают порядка 70 тысяч человек. Теперь можно совместить полезное с приятным. Елена Хоменко заглянула в МФЦ после продолжительного шоппинг-марафона: "Здесь тихо, много зелени. Атмосфера очень приятная. Сделала свои дела и сижу, отдыхаю просто".

Уютные интерьеры, приглушенный свет в зоне отдыха, на расстоянии вытянутой руки - кафе. Это только внешняя сторона. На деле - 61 окно для приёма граждан по всем вопросам. 270 государственных услуг. Здесь можно получить даже те документы, на оформление которых обычно уходит не один день.

"Поставить на учет, либо снять с учета ТС, также можно получить водительское удостоверение в течение часа, получить консультацию для предпринимателя абсолютно бесплатно", - говорит администратор МФЦ Наталья Еремеева.

К стандартному набору услуг - дополнительные. Как для физических, так и для юридических лиц. Наверное, самый востребованный - диагностический комплекс "Здоровая Москва". Специалист с самой жизнеутверждающей должностью - по вопросам здорового образа жизни - поможет и к врачу записаться, и провести чек-ап организма – быстрое и бесплатное обследование. Результаты окажутся в медицинской карте. Судя по статистике, исследования прошли около 60 тысяч посетителей центров – эта услуга пользуется популярностью.

Ожидается, что флагманский центр "Мои документы" только в одном Северном округе будет принимать до 1000 человек в сутки.

"Мы работаем над тем, чтобы москвичам вообще не нужно было приходить в эти замечательные МФЦ. Поэтому в этом году будет переведено в онлайн около 700 тысяч посещений по получению различных социальных услуг, в том числе начисление социальных выплат матерям. Это очень важное направление. Во время пандемии мы в экспериментальном порядке оказывали в электронном виде огромное количество услуг и сегодня видим, что сегодня гораздо проще сделать хорошие сайты, хорошее и понятное получение электронных услуг, чем заставлять людей приходить в МФЦ, даже такие замечательные. Большое количество услуг будет переведено чисто в электронный вид в этом году", - сказал Собянин.

Пока все по старинке: распечатать документ, сделать копию, оплатить пошлину. Причём, пока заняты родители, дети тоже при деле. И конференц-зал не простаивает: предназначенный для встреч с жителями района, сегодня он превратился в торжественную площадку, где мэр вручил паспорта жителям Войковского района.

Анастасия Мартынова, Валерия Дзгоева. "ТВ Центр".

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