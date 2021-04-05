В Москве изменились правила и тарифы парковки

В частности, в столице появились новые парковочные места, предназначенные только для местных жителей

Важная информация для столичных водителей. Сегодня в Москве заработали новые парковочные места, в том числе предназначенные только для местных жителей. Они организованы на самых загруженных улицах, чтобы владельцам резидентных разрешений было проще найти место рядом с домом. Таких парковок теперь в городе более 500, а до конца года станет в два раза больше, передает "ТВ Центр".

Кроме того, на некоторых улицах изменились тарифы за парковку. Там, где они загружены на 96 и более процентов, теперь придется платить 380 рублей в час в дневное время и 200 – по ночам. А вот на улицах, где постоянно есть 15-20% свободных мест - например, 2-й и 4-й Самотёчные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная - будет действовать дифференцированный тариф. Все адреса, а также новые цены можно узнать на Едином транспортом портале.

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