Ученые выделили регионы, где хорошо справляются с лесными пожарами

Была выработана специальная методика оценки

Согласно опубликованным в сборнике Dynamics of Disasters: Impact, Risk, Resilience, and Solutions показателям, с лесными пожарами в России эффективнее всего справляются в семи регионах - это Новгородская, Пензенская, Ульяновская и Магаданская области, а также Удмуртия, Хакасия и Камчатка.

Методика анализа была разработана в НИУ ВШЭ - применялись критерии, которые недавно использовали для оценки действенности антикоронавирусных мер. Стало возможным определить эффективность расходования тех или иных ресурсов.

В аутсайдерах оказались Иркутская и Свердловская области, Красноярский край, Республика Башкортостан.

Эксперты заметили, что алгоритм оценки еще можно улучшить - в частности, добавив учет размера регионов и площади лесов в нем, пишет ТАСС.

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