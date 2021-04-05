Стала известна судьба животных из дома мужчины, стрелявшего в Мытищах

Медведи отправятся жить в Калужскую область

Семья Владимира Барданова, который на минувшей неделе устроил стрельбу в Подмосковных Вёшках, приняла решение отказаться от всех животных, живших на территории их участка. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

В домашнем зоопарке в клетках жили два медведя, еноты, барсуки. А в стеклянном вольере нашли аллигаторов. При этом документы у семьи обнаружились только на двух медведей. Известно, что один был куплен в 2010 году в Московском театре иллюзии, а другой - у турецкой компании по производству меха и кожи в 2014 году. Теперь медведи отправляются жить в крестьянско-фермерское хозяйство в Калужской области, передает "ТВ Центр".

"Мы уже посмотрели условия содержания. У них действительно есть такая возможность, есть вольеры, есть клетки для перевозки, есть другие животные, которые там находятся в этом крестьянско-фермерском хозяйстве. Судьба остальных - енота, барсука и рептилии - будет решаться в дальнейшем", - заявила Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram