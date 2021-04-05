В Москве завершается строительство Восточного вокзала

Объект завершен на 90%

Заканчивается строительство нового вокзала Москвы. Восточный появится в составе ТПУ "Черкизово" и объединит поезда ближнего и дальнего следования, а также МЦК, метрополитен и наземный транспорт. Кроме того, почти на три года заменит для большинства поездов Курский вокзал.

Где-то сложно дышать без респиратора, где-то – смотреть без специальных очков, а какофония настолько оглушительна, что приходится переходить на крик. До открытия Восточного вокзала остались считанные недели.

"Готовность строительного объекта составляет порядка 90%. Выполняются завершающие работы по внутренней отделке помещений, прокладке инженерных систем и благоустройству территории", - сообщил главный инженер компании-подрядчика Юрий Кузнецов.

Все привыкли, что железнодорожные вокзалы, как правило, одно- или двухэтажные и большие по площади. Крайне ограниченное пространство между стадионом "Локомотив" и Северо-восточной хордой, а также шестиметровый перепад высот на площадке заставили автора проекта разрушить все возможные стереотипы.

"Если бы мы попытались сделать в сложившемся стиле это здание, оно бы вообще вылезло чуть ли не за МКАД. Оно стало не плоским, а вертикально-выстроенным, как этажерка. Мы просто несколько слоев поставили друг на друга", - сказал Геннадий Беспалов, архитектор здания Восточного вокзала.

При этом вокзал не потерял главного: своей функциональности. Многочисленные эскалаторы и лифты, кассы с заниженными окнами делают здание удобным даже для пассажиров с колясками и маломобильных людей.

"Здесь будет зал повышенной комфортности, комната матери и ребенка, фудкорт большой. Такой необходимый атрибут современности, как WI-FI. Зарядки для телефонов тоже будут", - сказала начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций МЖД Наталья Щевелева.

Восточный вокзал расположился на границе густонаселенных районов Черкизово и Гольяново. Вокзал не только изменит их облик, но и станет связующим звеном между районами столицы.

Совсем скоро бетонный завод переедет, а вместо строительной площадки появится благоустроенный сквер. Кроме того, под Северо-восточной хордой сделают пешеходный переход в сторону Гольяново. Таким образом, дорога до метро для местных жителей станет примерно в три раза короче.

Восточный вокзал – это транспортно-пересадочный узел, который собирает в единый хаб Сокольническую ветку метро, Московское центральное кольцо и – вместо Курского – Горьковское направление междугородных поездов. Благодаря строительству соединительных веток вокзал станет остановкой для транзитных пассажирских составов.

"С 29 мая все поезда, идущие с северо-запада на юг - это 14 поездов - пойдут через МЦК. Маршрут позволяет беспрепятственно, а что самое главное, без влияния на пассажирское движение, которое уже сложилось в центре Москвы, пропустить данный транзитный поезд", - рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Появление Восточного вокзала на транспортной карте Москвы освободит для реконструкции Курский вокзал. А это, в свою очередь, позволит продолжить строительство центральных диаметров, еще одного важного мегапроекта столичного региона.

Иван Колесников, Марина Шишлакова, Сергей Сенченков, Константин Кузнецов. "ТВ Центр".

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