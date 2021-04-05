Район Печатники проверили на доступность для маломобильных граждан

Выявленные проблемы будут решены

Сегодня активисты проверили, насколько район Печатники приспособлен для маломобильных граждан. Для этого местные жители вместе с представителями общества инвалидов прошлись по улицам и дворам, а также заглянули в социальные учреждения. Оказалось, что не все места отвечают современным требованиям, передает "ТВ Центр".

Например, в некоторые дома людям с ограниченными возможностями сложно попасть из-за лестниц и крутых подъемов. В ближайшее время там поставят специальные пандусы. Но в дальнейшем такие проблемы необходимо решать еще на стадии строительства.

"Вот эти принципы универсального дизайна, то есть принципы доступности городской среды сделать обязательными при проектировании, при проектировании городских пространств, при проектировании новых многоквартирных домов. Потому что у нас самый тяжелый вопрос доступности связан с доступностью наших подъездов, наших лифтов", - говорит председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

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