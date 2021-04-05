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Волонтеры помогли сотрудникам Кожуховского приюта для животных

15:33
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Активисты "Единой России" привезли корм, лекарства и пеленки

В эти выходные волонтеры привезли вещи первой необходимости в Кожуховский приют для животных. Там содержится около трех тысяч собак и почти 300 кошек. Все они нуждаются в уходе и заботе, но работников на всех просто не хватает.

Активисты "Единой России" постоянно помогают приюту: убирают вольеры, гуляют с собаками. Но главное - ищут хвостатым воспитанникам любящих хозяев. На этот раз навестить животных приехали почти 50 человек - они общались с ними, играли, а некоторые волонтеры даже забрали своих подопечных домой.

"Чтобы люди задумались: покупать животное или лучше взять его из приюта. Это, наверное, главная задача. Важно то, что все животные, которые здесь находятся, кошки и собаки, они привиты, стерилизованы, чипированы и готовы найти свою любящую семью", - заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

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