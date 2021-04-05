В Москве впервые показали отреставрированное Мариинское Евангелие

Оно датируется X-XI веками

Мариинское Евангелие сегодня впервые показали после реставрации. Более двух лет специалисты изучали рукопись, восстанавливали утраченные фрагменты, возрождали орнаменты и миниатюры. И вот теперь передали манускрипт в Российскую государственную библиотеку.

Этого момента ждали очень многие. Потому и передают одно крошечное отреставрированное издание столь бережно, из рук в руки, будто не дыша. Евангелие Codex Marianus, более известное как Мариинское - древнейшая рукопись на пергаменте датируется X-XI веками. Её ценность еще и в том, что в мире насчитывается лишь 11 памятников, написанных на глаголице. Той самой азбуке, которая существовала одновременно с кириллицей вплоть до XII века.

"Очень важный документ. Он создаёт большую почву для совместной работы. Мы знаем, что часть страниц этого документа находится в Вене. Этот документ очень важен для славянских стран. Я думаю, что он создает очень много общей истории. Что так важно в нашем мире", - говорит директор РГБ Вадим Дуда.

Сейчас можно только гадать, сколько людей за тысячу лет её держали в руках, сколько прочли. Но то, что уже сейчас известно о судьбе Мариинского Евангелия, достойно экранизации. Его обнаружил в 1840-ых известный учёный Виктор Григорович, приехавший на Афон по приглашению иноков для работы с древними рукописями. Он обменивал манускрипты на книги новой печати, они тогда ценились дороже. А это Евангелие сохранилось прекрасно, почти полностью. Во многом благодаря тому, что глаголицу в XIX веке уже мало кто понимал.

"Фактически глаголицу часто уже применяли в качестве тайнописи. Поэтому мало кто её читал. Кстати, хорошо, что она не осталась в Сербии. Потому что, как вы знаете, Белград был разбомблен во время Второй мировой войны, белградская библиотека. И там мало что осталось. И если бы Евангелие осталось там, то мы бы его не увидели", - говорит доктор филологических наук, главный палеограф отдела рукописей РГБ Марина Крутова.

Долгое время Мариинское Евангелие хранилось в Ленинке. Сейчас после блистательно проведённой реставрации в присутствии экспертов и дипломатов её возвращают хранителям Отдела рукописей Российской Государственной библиотеки. Специалистам есть, чем гордиться. Оборванные страницы, тёмные пятна, множество повреждений: Евангелие кропотливо восстанавливали на протяжении двух лет, задействовав химиков и биологов. Один реставрационный совет следовал за другим. Ошибиться было нельзя.

В результате на страницах древней рукописи ожили не только растительные и плетёные орнаменты, но и уникальные миниатюры: евангелисты Марк, Иоанн, Лука. Именно с изображением Святого Луки возникли самые большие трудности. Повреждения были настолько сильными, что пришлось восстанавливать утраченные фрагменты.

"Так как отсутствовал оригинальный переплёт у книги, соответственно , был разработан специальный экзопереплёт, который в дальнейшем позволит лучше сохранять документ", - говорит начальник обеспечения сохранности фондов РГБ Александр Сошнин.

Сохранять, чтобы изучать. Сколько еще знаний о нашей истории подарит это удивительное Мариинское Евангелие. Не знают даже специалисты. Тем и интереснее, глядя на него, смотреть не только в прошлое, но и в будущее.

Ольга Стрельцова, Марина Шишлакова, Егор Миронов, Михаил Жучков. "ТВ Центр".

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